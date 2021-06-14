Токаев поздравил нового премьер-министра Израиля

На сегодняшний день Израиль признан авторитетным членом международного сообщества.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму избранному премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нафтали Беннета по случаю его избрания премьер-министром государства Израиль.

На сегодняшний день Израиль признан авторитетным членом международного сообщества. Передовая экономика страны достигла значительного прогресса, а применение инновационных технологий позволило значительно повысить благосостояние народа. Желаю полной и успешной реализации Ваших инициатив и планов, направленных на дальнейшее приумножение достижений и процветание Вашей страны, – говорится в телеграмме.

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Президент назвал общей целью укрепление в духе традиционной дружбы и доверия взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Израилем в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Глава государства выразил готовность направить усилия на осуществление этой благородной цели.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нафтали Беннету успехов на его высоком посту, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания.

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