Путин порассуждал на тему кибервойны между Россией и США

Он также не исключил, что американская разведка может действовать в киберпространстве против России.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC порассуждал на тему кибервойны между Россией и США, передает zakon.kz.

Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они (обвиняющие) не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения, - приводит слова Путина lenta.ru.

Отмечается, что он также не исключил вероятность действий американской разведки в киберпространстве против России.

Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть, - добавил Путин.

Как уточняется, Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом. Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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