В ЗКО пьяный глава отдела полиции устроил ДТП

В ДП ЗКО заверили, что по результатам расследования будут приняты самые строгие меры, вплоть до увольнения из ОВД, несмотря на все его заслуги.

ДТП произошло ночью 13 июня в 2:39 в Уральске. Начальник отдела местной полицейской службы Абайского ОП Берик Ибрашев на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева на своем Volkswagen врезался в Audi, сообщает zakon.kz.

За рулем Audi находилась 33-летняя женщина.

Подполковник сразу же доложил о случившимся ДТП в дежурную часть Абайского ОП.

Оба водителя были отправлены на судмедосвидетельствование. По результатам экспертизы, девушка была трезвая. А сотрудник полиции, к сожалению, в алкогольном опьянении легкой степени. руководитель пресс-службы ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков

По словам Бельгибекова, их сотрудник объяснил это тем, что вечером 12 июня дома употребил небольшое количество алкоголя, после чего лег спать. В 2:15 его вызвали на работу. Авария произошла в результате того, что подполковник двигался не соблюдая безопасную дистанцию и допустил касательное столкновение с едущей впереди Audi.

Официально подтверждено, что нашего сотрудника действительно вызвали на работу. Сейчас в отношении него проводится служебное расследование. руководитель пресс-службы ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков

В ДП ЗКО заверили, что по результатам расследования будут приняты самые строгие меры, вплоть до увольнения из ОВД, несмотря на все его заслуги.

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