Из-за сильной жары в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Местами по стране ожидаются гроза, град.

В шести областях объявлено штормовое предупреждение 15 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Костанайской области сохраняется сильная жара до 37 градусов, местами чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Восточно-Казахстанской области ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 м/с.В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара до 38 градусов. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ветер юго-восточный днем порывы 18 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20м/с. Днем чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный местами 15 м/с. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов. В Актобе днем ожидается сильная жара до 37 градусов.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 40 градусов. В Актау ночью и утром ожидается туман.

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