Рабочий погиб на территории месторождения Тенгиз

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Трагедия произошла 12 июня.
На месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области зафиксирован факт нарушения правил труда, повлекший смерть человека, передает zakon.kz.
Возле насыпного грунта, расположенного в районе одного из заводов на месторождении Тенгиз, 34-летний водитель грузового автомобиля "Шахман" наехал на сотрудника того же учреждения, в результате чего 29-летний мужчина погиб месте, - рассказали порталу "Мой город" в департаменте полиции Атырауской области.
Как уточняется, трагедия произошла 12 июня около 17:00.
По данному факту проводится досудебное расследование статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
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