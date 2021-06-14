1432 выпускников стали обладателями "Алтын белгі" в Алматинской области

На сегодняшний день 14886 детей уже сдали ЕНТ.

25 мая для выпускников прозвенел заветный последний звонок. Мероприятие прошло в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает zakon.kz.

В текущем году, в школах Алматинской области 11-класс заканчивают более 18 тысяч учеников. Из них 1432 обладатели "Алтын белгі", а 1217 выпускников получили красный аттестат, передает пресс-служба акимата области.

На сегодняшний день 14886 детей уже сдали ЕНТ. Самого высокого результата добился выпускник из города Талдыкорган Биржан Баймырза, набрав 138 баллов.

Мой классный руководитель Турсынгуль Какаманова, поверила в мои силы и способности. Благодарю ее за упорный труд и за веру в меня. К тестированию я готовился со всей серьезностью, и мой труд оправдался. В будущем планирую стать IT специалистом и поступить в отечественный ВУЗ. Биржан Баймырза

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!