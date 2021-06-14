Суд над матерью скончавшейся трехлетней девочки начался в Петропавловске

Тяжелые травмы мать объяснила попытками научить ходить ребенка с ДЦП.

В Петропавловске начался суд над 22-летней матерью Екатериной Голешовой, которую обвиняют в избиении дочери-инвалида с диагнозом ДЦП, передает zakon.kz.

В понедельник 14 июня в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Екатерины Голешовой. Она предана суду по пункту 1 части 2 статьи 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), части 3 статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), - пишет Sputnik Казахстан.

Как следует из материалов дела, в котором, к слову, пять томов, осенью 2016 года Голешова забеременела в результате краткосрочных отношений. Беременность была нежелательной, но прервать ее женщина не смогла из-за большого срока. 22 июля 2017 года она родила дочь.

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Не имея материальных возможностей и не испытывая должных материнских чувств, Голешова отказалась от исполнения своих материнских обязанностей по ее воспитанию, оставила девочку в Доме ребенка, откуда ребенка в дальнейшем забрали на воспитание Виталий и Татьяна Захаровы, - говорится в обвинении.

Виталий Захаров – дальний родственник Голешовой. Когда они с женой узнали, что Екатерина оставила новорожденную дочь в Доме ребенка, то решили помочь родственнице и взять девочку себе, пока молодая мать не решит свои проблемы. Голешова дала доверенность, разрешающую проживание ребенка в семье Захаровых. Позже мужчина даже указал свое имя в графе "отец" в свидетельстве о рождении ребенка, чтобы девочка носила их с женой фамилию, так как горе-мать забирать ребенка не планировала, и семья хотела полностью удочерить девочку.

Малышке в восемь месяцев был поставлен диагноз "детский церебральный паралич".

В период времени с 22 июля 2017 года по 25 декабря 2020 года Голешова, не испытывая никаких материнских чувств к своему малолетнему ребенку – Захаровой Александре, никоим образом в ее жизни не участвовала. Более того, узнав о том, что у ее дочери детский церебральный паралич и ей установлена инвалидность, в категоричной форме отказалась воспитывать своего ребенка, - говорится в материалах дела.

Далее сообщается, что осенью 2020 года Голешова стала сожительствовать с молодым человеком. У пары были материальные трудности, поэтому, узнав о возможности получения госпособия по инвалидности ребенка, женщина решила вернуть девочку себе, несмотря на то, что та не могла ходить и говорить и нуждалась в особом уходе. Захаровы, веря в то, что родная мать раскаялась и у нее проснулись материнские чувства, не стали препятствовать и ребенка в конце декабря 2020 года ей отдали.

Забрав к себе свою дочь, Голешова впервые столкнулась с трудностями, связанными с воспитанием и уходом за больным малолетним ребенком. Голешова, оставаясь один на один со своим ребенком, в течение длительного времени неоднократно и систематически наносила ей побои. Так, 29 декабря 2020 года в течение всего дня Голешова под предлогом научить поскорее самостоятельно ходить свою дочь, заставила ее стоять возле детской кроватки, - говорится в обвинительном акте.

По версии следствия, Голешова умышленно толкнула ребенка, девочка упала, ударившись головой об радиатор чугунной батареи. Подняв малышку, мать поставила ее в детскую кроватку, продолжая требовать от нее самостоятельно стоять на ногах. Девочка продолжала плакать, а мать продолжала ее бить. И так продолжалось не один день, пока сожитель находился на работе – мать, якобы пытаясь научить ребенка самостоятельно передвигаться, заставляла ее стоять и ходить, а в ответ на плач ребенка била и толкала ее, после чего девочка неоднократно ударялась головой об пол, кроватку и так далее.

Пятого января в результате толчка матери несовершеннолетняя Захарова упала, ударившись лицом об радиатор чугунной батареи отопления. В результате указанного соударения малолетняя выбила себе зубы и повредила язык. 13 января Голешова пошла в магазин за продуктами вместе со своей несовершеннолетней дочерью. На улице в тот момент была крайне низкая температура воздуха, однако Голешова обула летние кроссовки ребенку. В результате своей преступной халатности она допустила частичное обморожение больших пальцев ног своей малолетней дочери, - следует из материалов дела.

Но и это не остановило мать. Женщина продолжила дома заставлять девочку стоять на ногах возле дивана и самостоятельно передвигаться. Когда девочка стала плакать, мать стала ее бить и толкать, при падении малышка удержалась обеими руками за горячий радиатор батареи, в результате чего получила многочисленные ожоги в области пальцев кистей.

17 января Голешова нанесла удар ребенку, в результате чего потерпевшая выпала из кроватки и ударилась головой об пол и потеряла сознание. В результате полученных телесных повреждений несовершеннолетняя Захарова была госпитализирована многопрофильную детскую областную больницу, где 27 февраля 2021 года от полученных телесных повреждений, не приходя в сознание, скончалась в отделении реанимации, - говорится в обвинительном акте.

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от закрытой черепно-мозговой травмы в виде скопления крови под твердой мозговой оболочкой, кровоизлияний под оболочки и в вещество головного мозга, что привело к деструкции (нарушение структуры и гибели), отеку и набуханию вещества головного мозга. Кроме того, у девочки обнаружены множественные травмы и гематомы.

Голешова вину полностью признала.

Следующее заседание суда назначено на 23 июня.

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