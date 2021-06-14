Сборная Чехии в гостях одолела сборную Шотландии

Итог игры - 2:0.

14 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы встретились сборные Шотландии и Чехии, сообщает zakon.kz.

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Играли команды в Глазго. Несмотря на родные стены, все мячи пришлось вынимать из своих ворот шотландцам. Чехи одолели их со счетом 2:0.

Сначала Якуб Янкто с углового подал в центр штрафной, Хэнли головой передал на правый фланг, где мяч подобрал Дарида. Оттуда по флангу передал Цоуфалу, Владимир набежал на мяч, переправил его в центр штрафной. Скучающий до этого Шик, умело оторвался от соперников и головой пробил в левый угол. Метавшийся Маршалл не успел не то, что отреагировать, а даже толком понять откуда прилетело. 1:0.

Игра в первом тайме была ровной, команды не блистали. Из событий, перед голом лишь Томаш Соучек поставил подножку Джону Макгинну и тот упал.

В начале второго тайма Шик по центру ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, но здесь Маршалл успел сократить дистанцию и спасти свою команду от почти верного гола.

Как выяснилось, ненадолго. Второй гол чехов можно смело назвать невероятным. И снова Шик. Получив мяч в центре поля, он увидел, как далеко из ворот вышел Маршалл и пробил прямо с центра поля. Вратарь не успел вернуться в ворота и счет стал 2:0.

Стоит отметить, что состав у Шотландии относительно крепкий, но вот звездных игроков там практически нет.

Спустя несколько минут чехи продолжили издеваться наш шотландцами, показывая класс. Вратарь Вацлик преподал Маршаллу урок и с ближнего расстояния эффектно отразил ногой удар Дайкса.

Хотя чешская защита всю игру умело отражала атаки хозяев. Последним вдвойне обидно, так как по статистике они мячом владели больше.

Игра для шотландцев складывалась не очень, и сначала вместо Хендри и Армстронга на поле вышли Фрейзер и Макгрегор.

Вслед за ними несколько замен сделали чехи.

На 76 минуте шотландцам едва не улыбнулась удача. Скотт Мактоминей в борьбе забрал мяч в штрафной гостей, ударил по воротам, но так торопился, что мяч ушел выше ворот.

На 86 минуте он же снова едва не забил, но Томаш Соучек выпнул мяч и атака захлебнулась.

Шотландцы не ослабли прессинг до финальной сирены. Форрест красиво обыграл двух защитников в штрафной, но здесь уже Челюстка самоотверженно бросился под мяч и заблокировал удар.

Команды снова сделали несколько замен. С поля ушел и Патрик Шик, великолепно проявивший себя сегодня. Интересно, что в 2017 году едва не перешел в Ювентус, но у него – 25-летнего выявили проблемы с сердцем. А сегодня он гарантированно лучший игрок матча.

Напоследок, стоит отметить, что чехи проиграли в Лиге наций всего два раза. И оба — шотландцам. Собственно, Шотландия выиграла три последних матча у Чехии.

Ранее в квалификации Евро-2020 сборная Чехии сумела занять второе место в группе, но серьезных соперников у нее в ней просто не было. Только команда Англии.

Во вторник, 15 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Испания-Швеция (группа E) и Венгрия-Португалия (группа F).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания – Швеция: победа Испании - 1.37, победа Швеции - 11.00, ничья - 4.9.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Венгрия-Португалия: победа Венгрии - 8.40, победа Португалии - 1.47,ничья - 4.50.

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