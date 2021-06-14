Женщина родила на улице в Алматы

Жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

У беременной женщины внезапно начались схватки прямо на улице в Алматы, передает zakon.kz.

Схватки начались внезапно и дойти до больницы женщина не успела. Поблизости оказалась акушер-гинеколог, которая и приняла роды. Все прошло успешно, - пишет Almaty.tv.

Как уточняется, жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

Родные и близкие женщины искренно благодарят врача и всех неравнодушных людей, оказавших помощь.

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