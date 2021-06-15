Польша проиграла Словакии на Евро-2020 со счетом 1:2

Польский вратарь стал автором первого автогола на Евро.

Завершился матч сборных Польши и Словакии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходила в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz.

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Сборная Польши уже очень давно не фаворит, но и словаки звезд с неба не хватают. Два середнячка скучно потолкались за мяч на "Газпром Арене", пару раз показав неплохой футбол.

Первый гол забили словаки, если можно так сказать. Дело в том, что после того, как на 18 минуте польские защитники зажали Роберта Мака, он, извернувшись, обыграл обоих, вошел в штрафную и нанес ударил в ближний угол. Удар Мака почти заблокировал Глик. Но "почти". Мяч получил новую траекторию попал в стойку, от которой срикошетил в голову голкипера Войцеха Щенсны, а затем в ворота.

Словаки ликовали, а Щенсна, к собственному ужасу, стал автором первого вратарского автогола в истории Евро. 1:0.

После гола поляки откровенно растерялись и не сразу снова вошли в рабочую колею.

Но вот второй тайм красно-белые начали очень бодро. Уже через минуту защитник польской сборной и "Локомотива" Мацей Рыбусь отдал голевую передачу, а полузащитник Кароль Линетти мягко переправил ее в ворота словакам. 1:1.

Полякам, отдых явно пошел на пользу, и они беспрерывно атаковали, создали еще несколько голевых моментов у ворот противника. Но потом решив, что достаточно напугали соперника, расслабились и на 69 минуте Щенсны снова вытаскивал мяч из своих ворот.

Неудачно поначалу разыграв угловой удар, словаки продолжили атаку и на второй попытке, Шкриньяр получил передачу. Развернулся и точно пробил в угол. 2:1.

Здесь спортивная Фортуна окончательно оставила красно-белых и даже заработав штрафной удар, они не смогли его реализовать. Зелиньски навесил в штрафную, откуда головой пробил Беднарек, но точно в руки вратаря.

А затем Крыховяк получил красную карточку. Тоже "достижение". Это первое удаление на этом Евро.

Все последние матчи для поляков были не очень удачными. Из девяти игр квалификации к чемпионату мира и Лиги наций Польша смогла выиграть только три. Пришел новый главный тренер, но проблемы остались. Поляки, по-прежнему, очень много пропускают.

В Лиге наций за шесть туров набрали семь очков и заняли третье место. Но тут надо сразу сказать, что в противниках были крепкие итальянцы, голландцы и боснийцы.

Сборная Словакии путевку на чемпионат Европы добыла только в дополнительном плей-офф, поскольку в отборочной группе заняла третье место. Но пробившись на Евро-2020 только через квоту Лиги наций сумела одолеть красно-белых.

И напоследок интересный факт. Польская модель и "Мисс Евро — 2016" Марта Барчок, которая прибыла в Санкт-Петербург поддержать сборную Польши на Евро-2020, перед игрой выразила уверенность, что польская команда победит в этой игре и даже назвала счет – 2:1 в пользу соотечественников.

Остается констатировать, что со счетом она угадала. С командами – нет.

Во вторник, 15 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Испания-Швеция (группа E) и Венгрия-Португалия (группа F).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания – Швеция: победа Испании - 1.37, победа Швеции - 10.00, ничья - 5.20.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Венгрия-Португалия: победа Венгрии - 8.60, победа Португалии - 1.45,ничья - 4.50.

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