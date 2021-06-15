Бывший под следствием директор школы в Шымкенте требует вернуть ему должность

И родители, и педагоги уверяют: директор бесчинствовал - в школе процветали поборы.

Школьный скандал в Шымкенте. За кресло директора борются двое. Первый был под следствием, а теперь утверждает, что все обвинения с него сняли. Второй же заявляет, что должность руководителя учебного заведения по закону принадлежит ему, сообщает zakon.kz.

Рабочая неделя в 125-й шымкентской школе началась со скандала, передает Первый канал "Евразия".

Он связан с возвращением бывшего директора на прежнюю должность. Учителя утверждают, что мужчина был под следствием несколько месяцев. В школу по решению конкурсной комиссии назначили нового руководителя. Араппая Урисова педколлектив и родители отпускать не намерены.

Моя дочь - выпускница 11-го класса этой школы. 10 июня к последнему экзамену у нее был готов табель. В аттестате стоит фамилия Сатыбалдиева, а в табеле - Урисова. Как нам теперь быть? Моя дочь окончила на все "пятерки". Повлияет ли эта ситуация при поступлении моей дочери в ВУЗ? Подобными вопросами задаются все родители 93-х выпускников этой школы. родительница выпускницы Камшат Жакпаева

И родители, и педагоги уверяют: прежний директор бесчинствовал - в школе процветали поборы.

В 2015 году, когда открылась школа, нас перевели сюда с 83-й школы. Тогда всем педагогам дали часы уроков, но мне не хватило. Тогда с меня директор попросил 100 000 тенге, чтобы дать преподавательское время. Я три года просидела дома. Пришел новый директор Араппай Урисов, и я устроилась на работу бесплатно. лаборант школы №125 Алия Нурлыбай

Говорит: каждый класс по 10-15 тысяч вы мне должны сдать. Вы не отдадите эти деньги, значит, он уволит этих учителей, увольняет. А учителя на нас давят, говорят: "Родители, поймите, что деньги с нас. Приходится потом каждой девочке по 100, по 200 по 1 000, давайте выручим своего классного руководителя, отдадим мы директору. мама ученика Елена Соловьева

Желающий вернуться в свое кресло Асет Сатыбалдиев заявляет, что ушел по состоянию здоровья, а когда поправился, через суд восстановился в должности.

Я никого не просил собирать деньги. Все работы ведутся своевременно. Если кто принес в школу что-нибудь, то может забирать. Я никого не просил ни о чем. директор школы №125 Асет Сатыбалдиев

В городском Управлении образования говорят, все началось в ноябре прошлого года, когда к ним с требованием убрать директора обратились родители и педагоги школы. Сатыбалдиев тогда и написал заявление об увольнении. Не прошло и трех дней, как он пришел с другим - восстановить в должности.

Люди были против его возвращения, поэтому я не приняла его заявление. После чего Сатыбалдиев обратился с заявлением в Аль-Фарабийский райсуд о восстановлении его в должности, но суд был на нашей стороне. Экс-директор обратился в апелляционный суд и был восстановлен в должности. Он пришел ко мне со своим адвокатом и с постановлением суда, где было сказано, чтобы ему была возмещена средняя зарплата за шесть месяцев в размере 1 млн 526 тысяч тенге. Я - за народ. Поэтому я обратилась с заявлением в Верховный суд. руководитель городского управления образования Жанат Тажиева

Действующий директор школы Араппай Урисов ушел на больничный. Он считает себя единственным руководителем и намерен отстаивать свое право, если понадобится, в суде.

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