Сборная Испании не сумела дожать шведов на Евро 2020

Испанцы доминировали всю игру. Первые полчаса шведы вообще не выбирались на их сторону поля.

14 июня, в бой на Евро-2020 вступили команды группы Е. Испания встретилась со сборной Швеции у себя дома – на севильском стадионе Ла Картуха, сообщает zakon.kz.

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Испанцы доминировали всю игру. Первые полчаса шведы вообще не выбирались на их сторону поля.

Хозяева имели несколько возможностей забить. В какой-то момент Ольмо пробил головой в упор с флангового навеса. Точно в угол. Но этот труднейший мяч Ольсен перехватил.

На 30 минуте Коке забежал в штрафную, подставил ногу и пробил в касание едва ли не с 10 метров. Но мяч ушел выше ворот.

Ближе концу первого тайма шведы вдруг всколыхнулись, на 42 минуте нападающий Александер Исак уронил испанского защитника, обыграв на дриблинге, и пробил в упор с острого угла. Но попал в штангу.

И это единственная уверенная атака шведов за весь первый тайм.

На 44 минуте испанцы заработали штрафной удар. К точке подошел Коке и прицельно выстрелил в гущу игроков, но Даниэльссон вынес мяч головой.

Всю игру казалось, что надолго шведов при такой игре не хватит, но скандинавы напоминали команду России в 2018 году, точно также игравшую против испанцев. Сами не играли и испанцам не давали. Ушли в глухую оборону и связывали соперника, не давая развить атаки.

Испания доминировала, но никак не могла забить.

Во втором тайме шведы опять перешли в контратаку, едва не ставшую прорывной. На 61 минуте игры Исак получил передачу, разогнался, обыграл трех соперников сразу, выдал пас на Берга у дальней штанги, но Берг не сумел попасть в открытый угол.

Испанцы же продолжали атаковать до самого конца игры, почти все время уверенно контролируя мяч. Не оправдавшего надежд Коке заменили на Руиса. В последние минуты игры Альба подкатил мяч к воротам желто-синих, туда же бросился Морено, но боковой судья зафиксировал офсайд. Спустя минуту тот же Жерар Морено почти в упор пробил головой по воротам, но Ольсен снова отбил мяч. И это лишь один из многих моментов последних минут матча, когда испанцы изо всех сил рвались к воротам.

Испанские болельщики на трибунах устроили настоящую истерику, подгоняя своих игроков.

Безрезультатно. Счет в игре так и не был открыт.

Сборная Испании по умолчанию фаворит любого чемпионата. Но возможно, любители футбола живут прошлым. Испания команда сильная, но далеко не такая, какой была конце нулевых, когда у нее был один из сильнейших составов в ее истории.

Плюс команда за несколько дней до старта Евро лишилось нескольких сильных игроков. Два футболиста сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего остальных поместили на карантин.

Но опять же, те же проблемы были и у сборной Швеции — положительные результаты дали тесты на COVID-19 Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга.

Напоследок:

Испания не проигрывала в 7 последних матчах

Швеция побеждала в 5 последних матчах

Испания не проигрывала в 6 из 8 последних матчей против Швеции.

У них впервые ничья.

Во вторник, 15 июня, на Евро-2020 состоится игра Венгрия-Португалия.

В среду 16 июня играют Франция – Германия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Венгрия-Португалия: победа Венгрии - 8.60, победа Португалии - 1.45, ничья - 4.50.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Франция – Германия: победа Франции – 2.70, победа Германии – 2.90, ничья – 3.20.

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