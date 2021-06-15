На ЕВРО-2020 был забит дважды исторический автогол

Матч закончился неожиданной ничьей — 0:0.

14 июня на чемпионате Европы по футболу сборная Польши уступила в дебютном матче на турнире команде Словакии со счетом 1:2, а один из голов на свой счет записал голкипер Войцех Щесны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Примечательным является тот факто, что автогол польского вратаря стал историческим, Щесны стал первым стражем ворот в истории чемпионатов Европы, который забил мяч в собственные ворота.

Кроме того, он стал автором и самого быстрого автогола в истории Евро (17 минут и 22 секунды).

Отметим, что также в прошедшем матче случилось и первое удаление на турнире, красную карточку получил Гжегож Крыховяк.

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