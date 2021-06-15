Путин назвал кардинальное отличие Байдена от Трампа

По мнению Путина, Байден является опытным политиком, чего нельзя сказать о его предшественнике Трампе.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Он ответил на вопросы журналиста Кира Симмонса в преддверии саммита России и США, который пройдет 16 июня в Женеве. Во время беседы Путин рассказал о своем отношении к Трампу и о его главных отличиях от нынешнего главы Белого дома.

Президент России назвал экс-главу США талантливым и незаурядным человеком. Однако до своего вступления на пост президента Трамп не имел опыта в большой политике, отметил Путин.

Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике, — заявил российский президент.

Байден в одном из своих заявлений говорил, что уже встречался с российским коллегой и назвал его «бездушным» человеком. Однако сам Путин признался, что не помнит подобных разговоров.

Насчет души ‒ это в церковь, пожалуйста, — заключил он.

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