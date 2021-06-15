Более 700 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 402 996 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 181,

в городе Алматы – 65,

в городе Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 30,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 67,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 33,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 18.

Всего в стране подтверждено 402 996 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 215,

в городе Алматы - 100,

в городе Шымкенте - 161,

в Акмолинской области - 12,

в Актюбинской области - 88,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 27,

в ВКО - 61,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 28,

в Карагандинской области - 135,

в Костанайской области - 55,

в Кызылординской области – 28,

в Мангыстауской области - 4,

в Павлодарской области - 59,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 19.

Всего в стране выздоровело 378 707 человек от COVID-19

⠀

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!