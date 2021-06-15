Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Более 700 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 15 июня 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 402 996 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 181,
  • в городе Алматы – 65,
  • в городе Шымкенте – 4,
  • в Акмолинской области – 36,
  • в Актюбинской области – 6,
  • в Алматинской области – 30,
  • в Атырауской области – 27,
  • в ВКО – 67,
  • в Жамбылской области – 22,
  • в ЗКО – 33,
  • в Карагандинской области – 161,
  • в Костанайской области – 33,
  • в Кызылординской области – 15,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 47,
  • в СКО – 5,
  • в Туркестанской области – 18.

Всего в стране подтверждено 402 996 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 215,
  • в городе Алматы - 100,
  • в городе Шымкенте - 161,
  • в Акмолинской области - 12,
  • в Актюбинской области - 88,
  • в Алматинской области - 25,
  • в Атырауской области - 27,
  • в ВКО - 61,
  • в Жамбылской области - 10,
  • в ЗКО - 28,
  • в Карагандинской области - 135,
  • в Костанайской области - 55,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангыстауской области - 4,
  • в Павлодарской области - 59,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 19.

Всего в стране выздоровело 378 707 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что надеть на пляж этим летом
«Степногорск – это не могильник». Сабурова просят спасти город от экологической катастрофы