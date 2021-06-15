Более 700 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 402 996 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 181,
- в городе Алматы – 65,
- в городе Шымкенте – 4,
- в Акмолинской области – 36,
- в Актюбинской области – 6,
- в Алматинской области – 30,
- в Атырауской области – 27,
- в ВКО – 67,
- в Жамбылской области – 22,
- в ЗКО – 33,
- в Карагандинской области – 161,
- в Костанайской области – 33,
- в Кызылординской области – 15,
- в Мангистауской области – 7,
- в Павлодарской области – 47,
- в СКО – 5,
- в Туркестанской области – 18.
Всего в стране подтверждено 402 996 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 215,
- в городе Алматы - 100,
- в городе Шымкенте - 161,
- в Акмолинской области - 12,
- в Актюбинской области - 88,
- в Алматинской области - 25,
- в Атырауской области - 27,
- в ВКО - 61,
- в Жамбылской области - 10,
- в ЗКО - 28,
- в Карагандинской области - 135,
- в Костанайской области - 55,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангыстауской области - 4,
- в Павлодарской области - 59,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 19.
Всего в стране выздоровело 378 707 человек от COVID-19
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