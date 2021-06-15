Акмолинская область перешла в "зеленую" зону по коронавирусу

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В "красной" зоне находится город Нур-Султан.
В Акмолинской области эпидситуация улучшилась, регион перешел из "желтой" в "зеленую" зону, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июня 2021 года:
В "красной" зоне: г.Нур-Султан.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!