В Костанайской области высадят 168 млн саженцев

Сделано это будет в рамках поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде акиматами областей в ближайшие 5 лет.

В Костанайской области на территории в 28793,8 гектаров необходимо высадить 168 398 600 штук саженцев, передает zakon.kz.

Специально для этого разработан комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы.

Данные объемы разделены по годам по нарастающей, - отметил заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхан Молдагулов. Например, на 2021 год был поставлен план высадить 3981,6 штук саженцев деревьев на площади 677 гектаров, данный план был выполнен во время весенних посадок. А на 2025 год стоит задача высадить 48771,1 штук саженцев на площади 9145 гектаров.

Для выполнения данного плана в настоящее время учреждениями лесного хозяйства области разработаны производственные планы и проводятся работы по расширению имеющихся временных и постоянных питомников.

Также проводятся работы по созданию систем для полива.

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