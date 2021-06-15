В Алматы погибают деревья

Сейчас в Алматы насчитывается около двух миллионов зеленых насаждений.

В Алматы засыхают молодые деревья, которые высадили еще в ноябре 2020 года, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Хабар 24", тогда на улицах мегаполиса появилось 65 тысяч саженцев.

По словам горожан, гибнут они из-за нехватки поливной воды.

В управлении зеленой экономики утверждают, что деревья поливают по графику - в неделю один раз. И это норма.

В осенний период у нас также будет производиться восстановление данных саженцев согласно компенсационным обязательствам. Если же данные деревья посадить летом, то они умрут. То есть, приживаемость будет минимальной. Потому что вегетационный период уже начался у зеленых насаждений. И будет неэффективно, - отметит Нуркен Акмырза, главный специалист управления зеленой экономики Алматы.

Сейчас в Алматы насчитывается около двух миллионов зеленых насаждений. Получается, что на одного жителя не приходится даже одного.

В управлении зеленой экономики пообещали на месте засохших деревьев высадить новые. Но и это не дает гарантий, что новые саженцы тоже не погибнут.

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