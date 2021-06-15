Что происходит на рынке нефтепродуктов Казахстана - эксперт

Правительственный механизм сдерживания цен на бензин проработает еще до конца отпускного сезона.

С начала июля есть все основания ожидать роста оптовых цен на дизельное топливо на величину роста акциза. Как это отразится на розничных ценах? Чего можно ожидать на топливном рынке страны в самых ближайших перспективах? Своим видением по этому поводу поделился эксперт, советник Генерального директора в частном секторе экономики Ерлан Жаукин, сообщает zakon.kz.

На сегодня в крупных розничных сетях АЗС Казахстана стоимость бензина Аи-92 установилась на уровне 170-173 тг/литр, в локальных (региональных) АЗС – около 180 тг/литр АЗС. Данный прогноз цен озвучивался в марте текущего года.

При этом предоставлялись обоснованные расчеты о реальной стоимости казахстанского бензина Аи 92 на уровне 190-200 тг/литр.

Приведя эти данные, эксперт отметил, что государственный механизм в лице Комитета по регулированию естественных монополий применил все имеющиеся методы администрирования рынка и государственного сдерживания, чтобы остановить поступательное движение рынка и дальнейший рост цен на бензин.

Сегодня на бензиновом рынке страны наблюдается относительное затишье, - говорит Ерлан Жаукин. - Атырауский НПЗ после многочисленных перебоев с электроэнергией в январе, к концу апреля вышел на установленные объемы производства бензина. Бензиновый рынок даже не ощутил плановую остановку Шымкентского НПЗ на ремонт, который проводился в период с 6 мая по 9 июня.

Перетоки бензина в приграничные страны практически сведены к нулю. Правительство ввело запрет на вывоз бензина из Казахстана любым видом транспорта, за исключением бака автомобиля, соответствующего требованиям Технического регламента.

Как долго правительство сможет удерживать топливный рынок страны и как долго нефтяники смогут содействовать в этом государству? Отвечая на этот вопрос, Жаукин отметил, что механизм сдерживания цен хорошо проявляет себя в сглаживании социального напряжения среди потребителей, но эта медаль, по его мнению, имеет и обратную сторону.

Как уже упоминалось ранее, коридор низких цен на нефтепродукты в Казахстане формируется за счет удешевления стоимости нефти, поставляемой на переработку в Казахстане. На сегодняшний день на фоне роста экспортных котировок нефти, внутренний рынок обеспечивается нефтью с дисконтом 110-140$/тн от экспортной цены. Это, несомненно, вызывает многочисленные вопросы, как со стороны инвесторов, привлекших капитал в казахстанскую нефтянку, так и со стороны рядовых нефтяников – наших с вами сограждан, уровень заработных плат которых далеко не самый высокий в стране. Существенное удешевление стоимости нефти для внутреннего потребления в стране не позволяет обеспечивать разведку, добычу нефти и реализацию новых проектов на существующих месторождениях, считает эксперт.

Помимо настроений инвесторов и нефтяников, удешевление стоимости нефти для внутреннего потребления существенно влияет на доходную часть бюджета страны, снижение которой необходимо чем-то восполнять, - заметил он. - То есть, снижая стоимость бензина для удовлетворения настроения потребителя, бюджет страны пополняется меньшим количеством налоговых платежей и прочих поступлений от реализации нефти, что ставит под угрозу реализацию многих социально направленных программ правительства страны.

По мнению специалистов, правительственный механизм сдерживания цен на бензин проработает еще до конца отпускного сезона. Сейчас вполне обыденное замечание казахстанского потребителя топлива звучит так: "Это казахстанская нефть, бензин произведен на казахстанском заводе. Почему он должен дорожать для казахстанцев?".

Ответ будет однозначным: "Мы уже 30 лет живем в условиях открытой рыночной экономики. Добыча нефти, ее транспортировка, переработка и весь спектр сопутствующих услуг – это затраты, большая часть которых – это затраты бизнеса. Цены диктует рынок, в том числе мировой".

На сегодняшний день можно отмечать наличие неустойчивой стабильности на бензиновом рынке страны. При этом, считает он, стоит все-таки обратить внимание, что в период снижения мировых котировок нефти, казахстанский рынок ГСМ отреагировал на это снижение. На сегодня нефть торгуется уже выше 70 $/bbl, но топливный рынок страны продолжает испытывать сдерживающее давление государства.

Если с бензиновым рынком ситуация более или менее прояснилась, то чего можно ожидать на топливном рынке Казахстана в самых ближайших перспективах?

Как прокомментировал Ерлан Жаукин, в соответствии с Постановлением правительства на период с 1 июля до 30 ноября изменится ставка акциза на дизельное топливо. Будет применено так называемое "сезонное" увеличение акциза на дизельное топливо с текущих 540 тг/тонна до 9300 тг/тонна. То есть, с начала июля есть все основания ожидать роста оптовых цен на дизельное топливо на величину роста акциза. Как это отразится на розничных ценах?

Учитывая прогнозируемый на конец июня уровень запасов дизельного топлива в регионах, розничный рынок страны подрастет к 20-м числам июля на 7-8 тг/литр, - отметил эксперт и обратил внимание потребителя, что рост цены на дизельное топливо не связан с какой-либо ситуацией на рынке дизельного топлива в стране. Основание – только увеличение ставки косвенного налога.

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