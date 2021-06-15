Эксперт назвал ошибки, "убивающие" автомобили с коробкой-автомат 

Приложение zakon.kz
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Многие владельцы автомобилей с АКПП совершают ошибку при парковке.
Ошибки водителей, которые приводят к выходу из строя коробки-"автомат", назвал российский эксперт Алексей Ревин, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Ошибки водителей
Первая – экстремальная езда с резкими ускорениями, а также старты с "двух педалей".
Из-за такой манеры езды гидротрансформатор АКПП работает с запредельной нагрузкой, а сам агрегат перегревается.
Вторая – это движение с непрогретой жидкостью в АКПП.
Коробка нуждается в прогреве не меньше, чем двигатель. Летом можно трогаться через пару минут. Но первые несколько километров, пока рабочая жидкость в автомате не прогреется, не стоит давить газ в пол.
Третья – это пренебрежение правилами буксировки машин с "автоматом".
Для многих современных автомобилей с АКПП действуют жесткие правила буксировки, а некоторые производители и вовсе разрешают лишь закатить неисправный автомобиль на эвакуатор и перемещать лишь по сервису.
При заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость. При этом пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, что приводит к их быстрому износу.
Четвертая - включение нейтрали (N) при любой остановке.
Фрикционам включения первой передачи придется несладко. При каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. А это дополнительный износ.
При ожидании переключения светофора включать нейтраль не стоит, однако это допустимо при более длительных остановках.
Пятая - неправильный выбор режима передвижения в горах с крутыми спусками и подъемами.
При торможении двигателем многие принудительно включают одну из низких передач.
Чем опасно? Неопытный водитель может неправильно выбрать передачу. И древние автоматы с примитивным алгоритмом переключения будет сильно перегружать фрикционы в момент включения.
Многие владельцы автомобилей с АКПП совершают ошибку при парковке, не пользуясь стояночным тормозом, а ограничиваясь переводом коробки в режим паркинга (P).
Вся нагрузка кузова идет на защелку фиксатора на вале коробки. Защелка со временем изнашивается и начинает проскальзывать. Вытягивается тросик привода управления коробкой, а значит начинаются проблемы с электрикой. Может отказать стартер или перестанут включаться фонари заднего хода. При парковке на уклоне всегда используйте ручник. И затягивайте стояночный тормоз раньше, чем переведете селектор в положение "паркинг".
Шестая – отказ от защиты картера АКПП.
Нижнюю часть картера коробки гораздо проще повредить о дорожные препятствия, чем корпус механической коробки.
Чем опасно? Под тонким жестяным поддоном расположен приемник насоса, перекачивающего рабочую жидкость. Вмятина на поддоне — и приемник будет обломан или закроется его входное отверстие, и тогда перебои в подаче жидкости обеспечены.
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