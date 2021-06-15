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На Олимпиаду в Токио поедут Бублик, Рыбакина, Путинцева и Шведова

Фото: ktf.kz 15 июня 2021, 10:20

Определены участники олимпийского теннисного турнира в Токио.

Согласно мирового рейтинга окончательно определены участники олимпийского теннисного турнира в Токио. На Олимпиаду едут Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, сообщает zakon.kz.

В казахстанскую команду войдут наш лучший игрок-мужчина Александр Бублик, а также трио женщин: первая ракетка страны Елена Рыбакина, неиссякаемый "мотор" команды Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, для которой предстоящие Олимпийкие Игры станут уже третьими в карьере, – сообщили в пресс-службе ФТК.

Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации.

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