В одном из районов Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды

Будут проводится плановые ремонтные работы на водопроводных сетях.

В Ауэзовском районе Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды, сообщает zakon.kz.

17 июня с 9:00 до 18:00 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и административные здания, расположенные по улице Толе би между улицами Саина и Утеген батыра, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Временное отключение холодного водоснабжения в названном уличном сегменте необходимо для проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях.

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