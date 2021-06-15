Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В одном из районов Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды

Фото: inform.kz 15 июня 2021, 10:48

Будут проводится плановые ремонтные работы на водопроводных сетях.

В Ауэзовском районе Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды, сообщает zakon.kz.

17 июня с 9:00 до 18:00 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и административные здания, расположенные по улице Толе би между улицами Саина и Утеген батыра, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Временное отключение холодного водоснабжения в названном уличном сегменте необходимо для проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что вытворяют знаки зодиака в сексе
Казахстанские мужчины получают в среднем на треть более высокие зарплаты, чем женщины - исследование