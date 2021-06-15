Администратора сауны задержали за сводничество в Алматы

В уголовном деле также фигурируют извозчики-таксисты.

За сводничество задержали администратора банного комплекса в Алматы, сообщает zakon.kz.

Организатором и координатором выезда девушек по злачным местам оказалась женщина 1988 года рождения. Кроме того, задержана гражданка 1990 года рождения, работающая администратором банного комплекса.

Ей девушки платили “дань" в размере 12 тысяч тенге, если местом заработка приходился банный комплекс. Девушки в возрасте от 21 до 24 лет оставляли себе по 18 тысяч тенге с клиента. Эта типичная схема зафиксирована доказательной базой. В уголовном деле также фигурируют извозчики-таксисты, в задачи которых входит транспортировка работниц интим индустрии на рабочие места, - отметили в ДП Алматы.

Вместе с тем в полиции сообщили, что женщины, оказывающие интимные услуги, поставлены на специальный учет. Организаторам указанного бизнеса грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.

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