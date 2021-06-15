Есть и худеть: советы диетолога

Худеть можно только тогда, когда человеку нравится то, что он ест.

Как сделать диету для похудения вкусной и разнообразной, рассказала диетолог Нмами Агарвал, сообщает zakon.kz.

По информации Ren.tv, многие диеты очень быстро надоедают.

По ее словам, худеть можно только тогда, когда человеку нравится то, что он ест. Иначе человек просто не будет придерживаться правил здорового питания. Выходом из сложной ситуации могут стать специи и приправы.

Прекрасно подойдут имбирь, черный перец, чеснок и чили. Кроме того, в качестве соусов можно использовать творог, горчичный соус или пасту из имбиря и чеснока, - сказала она.

Диетолог подытожила, что именно разнообразие приправ поможет добиться успехов в похудении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!