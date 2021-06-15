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Ликующие выпускники устроили беспредел в Таразе

Фото: depositphotos.com 15 июня 2021, 11:54

Водителя привлекли к административной ответственности.

Выпускники в Таразе весело прокатились по дорогам, сообщает zakon.kz.

Юный водитель с полным салоном несовершеннолетних выпускников был замечен стражами порядка.

Водителя привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям 612 ч. 2 и 593.ч.1 КоАП РК, - уточнили в пресс-службе ДП области.

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