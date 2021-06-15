В Казахстане возросло количество ДТП

Чаще всего регистрируются ДТП с наездом на пешехода.

За январь–май 2021 года в стране зарегистрировали 4,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий — на 12,2% больше, чем в январе–мае 2020-го, сообщает zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

Для сравнения: в предыдущем году за пять месяцев зарегистрировали 4,2 тыс. случаев, минус 26,6% за год.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние несколько лет (с 2015 по 2019 год) чаще всего регистрируются ДТП с наездом на пешехода (7 тыс. ДТП в 2019 году), со столкновением транспортных средств (5,9 тыс. случаев), а также аварии вследствие опрокидывания (1,4 тыс. случаев).

За январь–май 2021 года больше всего дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Алматы: 1,3 тыс. случаев — на 32,5% больше, чем годом ранее. Далее идут Алматинская область (840 ДТП, плюс 27,5% за год) и Жамбылская область (425 ДТП, плюс 17,4%).

Меньше всего ДТП зарегистрировали в Северо-Казахстанской области — всего 74 случая.

Только в 9 из 17 регионов РК наблюдается сокращение числа ДТП в сравнении с прошлым годом.

В результате дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев текущего года пострадали 6,8 тыс. человек — на 12,3% больше, чем годом ранее. Среди них численность раненых составила 6,2 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. мужчин, 3 тыс. женщин, 1,1 тыс. несовершеннолетних. 2,7 тыс. человек были госпитализированы.

Численность погибших составила 607 человек, в том числе 435 мужчин, 172 женщины, 43 несовершеннолетних.

В Алматы в результате ДТП пострадали 1,5 тыс. человек, в Алматинской области — 1,4 тыс., в Жамбылской области — 674 человека.

КПС и СУ ГП РК сообщает: рост смертности несовершеннолетних лиц на дорогах заслуживает особого внимания. Численность пострадавших в ДТП несовершеннолетних за 4 месяца увеличилась с 699 до 856 человек и составила 15,8% от общего числа пострадавших.

При этом одними из причин дорожных аварий с участием несовершеннолетних граждан являются безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части и несоблюдение требований ПДД, предусматривающих «запрет перевозки детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности».

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