Назван самый популярный метод интернет-мошенничества в Казахстане

Одним из распространенных инструментов злоумышленников является оформление онлайн-кредитов на граждан без их участия.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какие надзорные меры принимает ведомство для недопущения мошеннических операций, сообщает zakon.kz.

По данным криминальной полиции МВД РК, в текущем году количество зарегистрированных случаев интернет-мошенничества в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло с 3392 до 8464.

Одним из распространенных инструментов злоумышленников является оформление онлайн-кредитов на граждан без их участия.

Агентством был проведен мониторинг фиктивных кредитов, выданных микрофинансовыми организациями в 2020-2021 годах.

Какие именно надзорные меры приняты в целях недопущения мошеннических операций с микрокредитами с начала 2021 года, рассказал директор департамента методологии и пруденциального регулирования АРРФР РК Даурен Салимбаев.

Во-первых, в феврале 2021 года агентством в отношении МФО было предписано прекратить предоставление микрокредитов электронным способом без биометрической идентификации, либо идентификации с помощью электронной цифровой подписи. Дополнительно для защиты пострадавших граждан, МФО приостановили начисление вознаграждения и неустойки по микрокредитам, полученным мошенническим способом. Информация об этих инцидентах была направлена в кредитное бюро, чтобы скорректировать кредитные истории пострадавших казахстанцев. Даурен Салимбаев

По его словам, в марте агентство обязало все МФО, которые выдают онлайн-займы, обеспечить фактическую проверку и подтверждение подлинности клиента, сверку его данных с данными, указанными в заявке, соответствие фактических биометрических данных клиента данным, указанным в документах, удостоверяющих личность, а также фиксировать волеизъявление клиента на получение микрокредита.

Также Салимбаев сообщил, что на системной основе для недопущения мошенничества с микрокредитами агентством 30 апреля был введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов.

Теперь для получения займов идентификация гражданина может быть осуществлена только посредством электронной цифровой подписи, либо соответствия биометрическим параметрам с использованием сервиса Центра обмена идентификационными данными Нацбанка РК или двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени. Даурен Салимбаев

Он отметил, что МФО обязаны в случае обнаружения несанкционированного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, в течение двух рабочих дней принимать меры для устранения причин и последствий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!