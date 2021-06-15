Спецоперация в Алматы: задержана группа квартирных воров

Преступники водворены в ИВС.

В Алматы с поличным задержали квартирных воров, сообщает zakon.kz.

Трое подозреваемых в возрасте от 26 до 31 года ограбили квартиру в микрорайоне "Таугуль".

При осмотре и личном обыске у "домушников" изъяты болторез, отвертки, различные отмычки. Кроме этого, у подозреваемых были обнаружены золотые изделия владельца квартиры. На данный момент фигуранты водворены в ИВС ДП Алматы. В отношении подозреваемых проводятся следственные действия за деяния, предусмотренные по статье 188 части 3 – кража, совершенные в крупном размере, – рассказал начальник Управления криминальной полиции Куатбек Науатов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!