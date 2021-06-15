20 июня в Алматы перекроют несколько улиц

Приложение zakon.kz
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Будет проходить полумарафон.
20 июня на время проведения Алматинского полумарафона частично перекроют дороги, сообщает zakon.kz.
C 00:00 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона. Движение будет ограничено по квадрату улиц: пр.Аль-Фараби, ул.Саина, пр.Абая, пр.Сейфуллина, - сообщили в организационном комитете.
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