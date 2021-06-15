Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

20 июня в Алматы перекроют несколько улиц

Фото: inbusiness.kz 15 июня 2021, 12:47

Будет проходить полумарафон.

20 июня на время проведения Алматинского полумарафона частично перекроют дороги, сообщает zakon.kz.

C 00:00 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона. Движение будет ограничено по квадрату улиц: пр.Аль-Фараби, ул.Саина, пр.Абая, пр.Сейфуллина, - сообщили в организационном комитете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что вытворяют знаки зодиака в сексе
"Московский" штам коронавируса выявили в России