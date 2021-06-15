Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Фото: кадр из видео

Завод догорает, взрывы слышны в течение нескольких часов подряд.

В США горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале Mash, авария может обернуться экологическим бедствием для штата Иллинойс.

Пожарные отказались тушить огонь с помощью обычной воды, так как это может привести к опасному стоку в Миссисипи и стать для всего региона настоящей катастрофой. В итоге власти эвакуировали целый город с населением 8 тыс. человек. Завод догорает, взрывы слышны в течение нескольких часов подряд, - говорится в сообщении.

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