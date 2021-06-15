Я буду судить его в Казахстане - мать Томирис Байсафы о Меджидове

По ее словам, она сейчас с адвокатами работает над этим вопросом.

Мать Томирис Байсафа, погибшей в Москве, Жанна Ахметова заявила, что намерена судить оправданного судом сына экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидова в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Они победили, им бы тихо сидеть. Тихо сейчас не получится. Будет громко. Я создам прецедент, я буду судить его в Казахстане. Даже если мы его сюда не привезем, мы его можем судить (здесь - прим. ред.) - сказала она в интервью проекту "7 студия".

По ее словам, она сейчас с адвокатами работает над этим вопросом.

В дальнейшем мы подаем его в Интерпол, человек ни разу в жизни не выедет из России. Есть такие случаи. Так делает Россия. Есть такие прецеденты, и я его хочу создать в нашей стране. Жанна Ахметова

Также она опровергла слухи, что брала деньги у семьи Меджидовых.

Был звонок адвокатов Меджидова моему бывшему супругу, которые сказали: "Но она же все равно бывшая, дочь не твоя. Может, приедешь, дашь показания против нее?". У нас есть скрины, у нас есть запись разговора. И, конечно, он сказал: "Ребят, вы вообще в своем уме?". Поэтому они не могут (заявить, что я брала деньги - прим. ред.) Жанна Ахметова

Если такое будет, как отметила мать Томирис, она подаст в суд за клевету.

Они подают это так, что перечисляли бывшему супругу. Уголовное дело не заминается, мне не за что брать, а вам не за что платить. Даже если я вас прощу, дело не замять. Жанна Ахметова

Суд по этому делу проходил в Москве. Дело рассматривал суд присяжных. 7 июня присяжные признали Меджидова невиновным.

Суд отклонил гражданские иски родных погибшей о взыскании с подсудимого 30 млн рублей компенсаций.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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