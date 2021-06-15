Скончался легендарный летчик-космонавт, уроженец Казахстана

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов.

15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Александрович Шаталов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне — Северо-Казахстанская область РК) в семье железнодорожника. Детские и школьные годы будущего космонавта прошли в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Во время учебы в школе Владимир Шаталов занимался в авиамодельном кружке ленинградского Дворца пионеров. Перед началом Великой Отечественной войны окончил шесть классов средней школы в Ленинграде.

В июле-сентябре 1941 года участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине под Ленинградом, затем был зачислен сыном полка, в котором военным связистом служил его отец.

На фронте Владимир Шаталов пробыл полтора месяца, а затем отправился в родной Петропавловск, куда уехала в эвакуацию семья. В июне 1943 года он окончил восьмилетку в городе Петропавловске и поступил в Воронежскую спецшколу Военно-воздушных сил, которую окончил в 1945 году, получив среднее образование. Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году.

В 1949-1956 годах Шаталов служил летчиком-инструктором в Качинском училище, затем с 1956 года по 1961 год — заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заместителем командира авиационного полка.

Свой первый космический полет Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле "Союз-4". Владимир Александрович впервые осуществил ручное сближение и стыковку с "Союзом-5" (командир корабля — Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4". 17 января В. Шаталов, А. Елисеев и Е. Хрунов благополучно вернулись на Землю на "Союзе-4".

Второй полет в космос Владимир Шаталов совершил с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля "Союз-8" совместно с А.С. Елисеевым. Это был групповой полет трех советских космических кораблей. С интервалом в сутки были запущены корабли "Союз-6" (командир — Георгий Шонин), "Союз-7" (командир — Анатолий Филипченко) и "Союз-8". В ходе полета космонавты Владимир Шаталов и Алексей Елисеев осуществили экспериментальный сеанс связи с ЦУП и корабельным измерительным пунктом "Космонавт Владимир Комаров" через спутник "Молния-1".

Полет "великолепной семерки" занял свое достойное место в истории пилотируемой космонавтики. Экипажи в полном объеме выполнили запланированные эксперименты и исследования.

Свой третий космический полет Владимир Александрович совершил с 23 по 25 апреля 1971 года в качестве командира корабля "Союз-10". 24 апреля была осуществлена первая в мире стыковка КК с орбитальной станцией "Салют", после чего был запланирован переход экипажа на борт станции. Однако из-за поломки стыковочного агрегата корабля не удалось выполнить полное стягивание корабля и станции и обеспечить герметичность стыка. Переход на орбитальную станцию "Салют" был отменен.

С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Александрович Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!