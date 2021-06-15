Мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице в России

Фалангу одного пальца врачам удалось пришить обратно.

В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней девочке, передает zakon.kz.

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону, возбужденное по данному факту уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пятилетней девочке уже завершено. Обвиняемым является 47-летний дядя девочки.

По данным следствия, 31 августа потерпевшая с отцом и дядей пошла на покос недалеко от села Покровка Прибайкальского района. Вечером мужчины распивали спиртные напитки, а после отец девочки уехал домой. Дочь он оставил с родственником в лесу.

Дядя дал племяннице свой планшет, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и сломала. Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, удерживая своей рукой левую руку девочки на бревне, нанес удар топором по пальцам руки потерпевшей, причинив ей повреждения 3 и 4 пальцев кисти. пресс-служба ведомства следственного управления СКР по региону

После этого дядя отвел племянницу в ее дом и оставил в ограде. Родители девочки вызвали скорую, увидев заплаканную дочь с окровавленной рукой.

Как сообщается, фалангу одного пальца врачам удалось пришить обратно.

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