В Костанае насмерть сбили велосипедистку - водитель скрылся с места ДТП

Назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственные действия.

В Костанае на пересечении улиц Тәуелсіздік-Бородина сегодня, 15 июня, произошло ДТП с участием велосипедиста и автомашины "Ваз-2115", передает zakon.kz.

Как сообщает kstnews.kz, инцидент произошел около 09:00. В результате столкновения, 44-летняя велосипедистка была доставлена в больницу с различными травмами, а впоследствии женщина скончалась.

Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан. По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". пресс-служба ДП по Костанайской области

Отмечается, что назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственные действия.

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