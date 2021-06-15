Пресечены незаконные проверки бизнеса в ВКО

В текущем году из графиков проверок уполномоченных органов исключены 2 субъекта малого предпринимательства.

В Послании народу Казахстана Глава Государства указал на недопустимость незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. С 1 января 2020 года действует Указ Президента о мораторий на проверки бизнеса, сообщает zakon.kz.

Соблюдение требований Указа находится на особом контроле прокуратуры области. Работа акцентирована как на выявление незаконных проверок, так и на упреждение таких фактов.

Так, в 2020 году признаны незаконными 91 проверок органов санитарно-эпидемиологического контроля, которые проведены без экстренных извещений уполномоченного органа.

В текущем году из графиков проверок уполномоченных органов исключены 2 субъекта малого предпринимательства.

К примеру, Глубоковским Управлением СЭН на первое полугодие т.г. была запланирована проверка ТОО "Нефрит 13", которая относится к малому бизнесу.

В другом случае, Управлением по ЧС г.Усть-Каменогорск планировалась проверка частного детского сада "Азамат", являющегося представителем малого предпринимательства.

По актам надзора прокуратуры, данные предприятия исключены из списка проверок, виновные привлечены к ответственности.

В целях защиты прав и интересов бизнеса при прокуратуре функционируют мобильные группы и работает Колл-центр, контакты которых размещены на сайте прокуратуры области.

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