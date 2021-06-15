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Для охраны границы между Южной Кореей и КНДР наймут роботов

Фото: livejournal.com 15 июня 2021, 16:50

За секунд робот сможет преодолеть пять метров.

Республика Корея планирует развернуть в районе границы с КНДР самообучающихся роботов с искусственным интеллектом, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, первые-роботы пограничники будут работать с южной стороны демилитаризованной зоны с октября.

Роботы будут передвигаться по специальным рельсам со скоростью до пяти метров в секунду и нести дежурство круглосуточно. Устройства оснащены наклонно-поворотной камерой высокого разрешения и современными сенсорами, - говорится в сообщении.

Кроме того, искусственный интеллект робота будет самостоятельно анализировать звуки и изображение с камеры и оповещать операторов в случае обнаружения подозрительной активности.

Демилитаризованная зона шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км.

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