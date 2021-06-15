Медведь гонялся за мужчиной и его псом во дворе дома в ВКО

К счастью, и мужчине, и собаке удалось сбежать от дикого зверя.

В Серебрянске медведь-дебошир забрел во двор местного жителя Владимира Шевлякова, передает zakon.kz.

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Как сообщает noks.kz, к счастью, и мужчине, и собаке удалось сбежать от дикого зверя.

Я каждый вечер, уже несколько дней подряд встречаю медведя во дворе своего дома. Он приходит ежедневно в десять, одиннадцать часов вечера либо в полночь. Вчера я отпустил с цепи дворняжку Люську. Когда медведь пришел, она сбежала от него, но он кинулся за ней. Я успел забежать в дом, а медведь гонялся за собакой, пока ему не надоело. Тогда он бросил это дело, и переключился на мед. У меня небольшая пасека на своем участке и он уже 12 ульев разорил. Когда косолапый наелся, он встал и ушел к моему соседу, у которого ранее задрал баранов. Владимир Шевляков

По его словам, раньше медведи в Серебрянск не заходили, их встречали только на дачах.

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Как сообщается, медведь уже задрал кроликов, кур, баранов и не стесняясь заходит в сараи горожан. Местом для поиска пропитания он выбрал два района Серебрянска: "Химик" и "Поперечка".

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