Умирзак Шукеев: Самое лучшее время для инвестиций в туризм

Преимущества инвестиций в регион презентовал американцам аким Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в Казахстанско-американском инвестиционном форуме 2021, где презентовал возможности и преимущества инвестирования в регион, передает zakon.kz.

На первом дне форума, организованного в честь 30-летия торгово-экономических отношений между Казахстаном и США, он подробно рассказал об инвестиционном потенциале региона. В свою очередь международные эксперты из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Германии привели ряд аргументов, по которым область занимает лидирующие позиции в привлечении инвестиций в страну, - сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Также аким рассказал, что в 2020 году регион произвел и экспортировал на рынки Германии, Литвы, Украины, Польши, Латвии, Эстонии, Турции, Молдовы, Центральной Азии и страны ближнего зарубежья сельскохозяйственную продукцию на сумму 1,8 млрд долларов США. Если в этом направлении партнеры из США окажут заинтересованность, Туркестанская область готова поставить свою продукцию и на американский рынок.

В тоже время, особое географическое положение региона, которое позволяет доставить в Китай и Европу за недельный срок продукцию, произведенную на территории Туркестана - один из показателей успешного инвестирования и профессионального развития в различных сферах. Отсутствие налогов и другие льготы для инвесторов повышают потенциал региона, - пишет пресс-служба.

Ознакомив с результатами трехлетней работы, проделанной под руководством Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева, глава региона также отметил, что сейчас - самое лучшее время для инвестирования в туризм.

Отмечается, что с 14 по 17 июня в онлайн-формате проходит Казахстанско-американский экономический форум, организованный Министерством иностранных дел РК, Посольством Республики Казахстан в США, АО "НК "KAZAKH INVEST" совместно с Торгово-промышленной палатой США.

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