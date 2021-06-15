Житель Алматинской области несколько раз ударил ножом родного брата

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Подозреваемый помещен в стационар психиатрической лечебницы.
Мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области, передает zakon.kz.
11 июня в 13:15 в УП г. Талдыкоргана пришло сообщение о том, что в многопрофильную больницу из поселка Отенай доставлен 47-летний местный житель с многочисленными ножевыми ранениями. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 22-летнего местного жителя. Им оказался брат потерпевшего, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, - пишет официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Проводится досудебное расследование.
Подозреваемый помещен в стационар психиатрической лечебницы.
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