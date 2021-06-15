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Житель Алматинской области несколько раз ударил ножом родного брата

Фото: из открытых источников. 15 июня 2021, 20:15

Подозреваемый помещен в стационар психиатрической лечебницы.

Мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области, передает zakon.kz.

11 июня в 13:15 в УП г. Талдыкоргана пришло сообщение о том, что в многопрофильную больницу из поселка Отенай доставлен 47-летний местный житель с многочисленными ножевыми ранениями. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 22-летнего местного жителя. Им оказался брат потерпевшего, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, - пишет официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Проводится досудебное расследование.

Подозреваемый помещен в стационар психиатрической лечебницы.

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