Продлен срок пребывания иностранцев в России

Соответствующий указ подписал Путин.

Президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий иностранцам продлить срок своего законного пребывания в стране, передает zakon.kz.

Срок временного пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих на то законного основания, продлен до 30 сентября 2021 года, следует из указа, который подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля, - пишет "РБК".

Урегулировать свое правовое положение или выехать из России иностранцы могут до 30 сентября. Это касается в первую очередь тех, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и на 16 июня не имеет законных оснований для пребывания в стране.

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