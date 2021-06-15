Экономика теряет 8 трлн долларов ежегодно из-за стресса работников - исследование

При этом, только 12% чувствуют к себе уважительное отношение на работе.

Аналитики компании Gallup в исследовании State of the Global Workplace подсчитали, что стресс работников обходится мировой экономике в 8,1 триллиона долларов, передает zakon.kz.

Семь из десяти сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте, а 80% не вовлечены активно в трудовой процесс. Из-за этого падает производительность труда, глобальная экономика теряет почти 10% ВВП ежегодно. В пандемию вовлеченность сотрудников сократилась на два процентных пункта (до 20 процентов). Около 45% ощутили последствия пандемии: каждый второй из них заявил о падении доходов, 53% вынуждены были приостановить работу, 32% потеряли должность или бизнес. Всего 43% почти каждый день испытывают на работе стресс, 41% - беспокойство, 24 и 25% - ярость и печаль соответственно, - пишет lenta.ru.

Согласно исследованию, больше всего стрессу подвержены работники США и Канады, за год их уровень стресса подскочил на восемь процентных пунктов, до 57%. В России 23% сотрудников чувствуют свою вовлеченность в трудовой процесс, около 19% испытывают стресс, беспокойство - 23%, гнев - 14% (самый маленький показатель показатель среди стран СНГ) и печаль - 20%.

При этом, только 12% чувствуют к себе уважительное отношение на работе.

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