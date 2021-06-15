Двух парней задержали с наркотиками на 24 млн тенге в Атырау

Подозреваемые водворены в следственный изолятор Атырау.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2021" сотрудники Управления по противодействию экстремизму и противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области задержали на территории Атырау двух подозреваемых, которые пытались сбыть синтетические наркотики из Уральска, передает zakon.kz.

При задержании у 22 и 23-летних подозреваемых было обнаружено 46 свертков, упакованных в зип-пакеты с синтетическими наркотиками. Также стражи порядка со съемной квартиры изъяли синтетическое наркотическое вещество, упакованное в два пакета, и готовые закладки в количестве 100 штук. В результате сотрудники полиции не допустили в незаконный оборот 2400 разовых доз синтетических наркотиков на общую сумму около 24 млн тенге, - пишет официальный интернет-ресурс МВД РК.

По данному факту проводятся следственные действия по части 3 статьи 297 УК РК.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор Атырау.

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