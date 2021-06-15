В NASA спрогнозировали будущее МКС после 2030 года

Пока срок полета МКС согласован до 2024 года.

В NASA рассуждают о том, что ждет МКС через 10 лет, передает zakon.kz.

Коммерческая станция на околоземной орбите придет на смену Международной космической станции (МКС) после 2030 года, - приводят РИА Новости слова главы NASA Билла Нельсона на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Нельсон говорит, что всегда выступал за продление эксплуатации МКС до 2030 года, и добавил, что ей на смену придет "коммерческая станция, которая продолжит выполнение экспериментов на околоземной орбите".

Пока же срок полета МКС согласован до 2024 года.

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