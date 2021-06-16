Португалия выиграла Венгрию на "Euro-2020"

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Португалии.

Сборные Венгрии и Португалии встретились во втором матче группы F чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz.

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Первый тайм матча Венгрии-Португалии завершился без забитых мячей.

Второй тайм оказался более опасным и эмоциональным. Счет открыл португалец Рафаэл Геррейро. На 84-ой минуте он забил мяч в ворота противников левой ногой после того, как его первый удар был отражен вратарем.

Фактически следом на 87-ой минуте легендарный Криштиану Роналду делает дубль с пенальти. А на 92-ой он фактически выносит приговор венграм, отправив третий мяч в их ворота в добавочное время.

Распечатать ворота сборной Португалии венграм так и не удалось.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Португалии.

Ночью 16 июня состоится матч Франция-Германия.

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