Нельзя брить собак наголо или делать короткую стрижку летом - кинолог

Животное может получить ожоги или тепловой удар.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал ряд рекомендаций для владельцев собак в летний период, передает zakon.kz.

Шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева, поэтому нельзя брить питомца наголо или делать короткую стрижку, - приводит "Москва 24" объяснения президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

По его словам, животное может получить ожоги или тепловой удар. Также он подчеркнул, что переносить жару питомцу поможет обработка лап и носа прохладной водой, вычесывание подшерстка, а также изменение графика прогулок на более прохладное время суток.

Среди советов на лето: не перекармливать собак, поскольку животные в такие дни меньше двигаются и расходуют меньше энергии, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде, – говорит Голубев.

Кроме этого, кинолог советует не оставлять в миске несъеденный корм, поскольку он быстро портится из-за жаркой погоды, что может привести к расстройству желудка у собаки.

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