Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу Хуммельса

Дважды французы забивали мяч в ворота сборной Германии, но засчитан был только первый - автогол немецкого защитника.

Во вторник, 15 июня, свой первый матч на Евро-2020 провели сборные Франции и Германии, сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики "Euro-2020" — Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8. Подробности акции смотрите здесь.

Поединок состоялся в Мюнхене (Германия) на Альянц Арене и завершился со счетом 1:0 в пользу французов.

Команды попали на Евро-2020 в группу F, которую сразу окрестили "группой смерти". Туда также входят сборные Португалии и Венгрии. Матч португальцев и венгров состоялся несколькими часами ранее и закончился убедительной победой Португалии – действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций УЕФА.

Предсказать итог матча Франция-Германия не взялся бы ни один спортивный эксперт. Ни Дмитрий Губерниев, ни кот Ахилл, ни осьминог Пауль, ни даже каракатица Жучка. Слишком много вводных:

Франция — фаворит Евро, но играет против другого виртуоза.

У французов состав из одних суперзвезд, но играет на поле противника.

Сборная Франции – действующий чемпион мира по футболу, но Германия самая титулованная в Евро (3 победы и 3 серебра).

В начале игры французы были очень осторожны и только прощупывали соперника. Немцы же начали атаковать сразу. Ретивый полузащитник Йозуа Киммих даже заработал желтую карточку на пятой минуте игры. Правда, весьма спорную. Но до штрафной немцы так и не добрались и ни одного удара по воротам не нанесли.

Первый, по-настоящему, напряженный момент создали именно французы. Мбаппе левым краем вошел в штрафную, резко сместился в центр и пробил с правой. Но Нойер отразил мяч в сторону.

Еще через минуту французы снова отогнали немцев от своих ворот и создали пару непростых моментов для немецкого голкипера. Затем на 20-й минуте Погба с центра поля переводит мяч на Эрнандеса слева, тот простреливает в центр штрафной, где защитник Хуммельс попытался выбить мяч, но срезал его в свои ворота. 1:0.

Автоголы на этом чемпионате становятся чем-то привычным.

У сборной Германии был шанс сравнять счет, когда Погба сфолил и Мюллер заработал штрафной. Но Кроос пробил выше стенки и выше ворот.

Германия атаковала часто, но как-то совершенно не опасно. Французы же, наоборот – к воротам противника подходили реже, но каждый раз создавая напряженные моменты, на удивление легко обходя защиту немцев.

Немцы снова едва не сравняли счет на 38 минуте. Гнабри из борьбы выпнул мяч в центр штрафной, подскочил Гюндоган, в падении, с лета пробил боковыми "ножницами" – значительно правее ворот!

К концу первого тайма темп игры снизился. Острых моментов почти не было.

Второй начался с того, что Рабьо по левому флангу выскочил к воротам сборной Германии, с носка пробил в ближний угол, но угодил в штангу.

После этого немцы начали просыпаться. Госенс навесил в штрафную, Гнабри сразу пробил в касание, метров с 7, но мяч прошел в сантиметре над перекладиной.

Сборная Германии наконец прижала французов к воротам, заставляя отбиваться, но по-прежнему, не нанося ударов по воротам. Но как только ослабили темп, снова получили мяч в свои ворота.

Мбаппе обвел двух защитников, выдержал паузу и красиво пробил в дальний угол. Мяч влетел от штанги.

Французы ликуют, но боковой судья с каменным лицом фиксирует офсайд. Гол не засчитан.

На 85 минуте во время французской контратаки Погба пустил вперед Мбаппе, тот передал мяч Бензему и тот в касание переправил его в ворота!

Французы вновь торжествовали, на поле выбежала обниматься даже обслуга… Судья после просмотра видео фиксирует офсайд.

Итоговый счет так и остался 1:0. Франция празднует победу.

31 раз играли между собой Германия и Франция. 14 раз побеждали французы, 9 раз немцы. 8 раз сводили игры в ничью.

В 1990 году Гари Линекер, экс-нападающий сборной Англии и лучший бомбардир ЧМ-1986 произнес такую фразу:

Футбол – простая игра: 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце немцы обыгрывают парижан.

На постсоветском пространстве фраза запомнилась так:

В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы.

С тех пор прошло более 30 лет. И возможно, сборная Германии уже не та.

На Евро-2016 Франция уже выбила Германию в полуфинале турнира (2:0).

И команда у немцев последнее время сильно омолодилась. Есть футболисты, на которых сборная опирается, – Кроос, Мюллер, а есть молодые Хаверц, Вернер.

За последние годы Германия не одержала ни единой победы над французами, — две ничьих и три поражения. Относительно много мячей было забито лишь однажды — товарищеская игра в ноябре 2017 года завершилась со счетом 2:2.

Да что Франция?! Они умудрились проиграть даже Северной Македонии (1:2). А ведь Йоахим Лев выпустил тогда основной состав. Не помог даже реализованный Илкаем Гюндоганом пенальти.

За это время было очень много сложных моментов, после которых Йоахима Лева неоднократно угрожали уволить с поста главного тренера. И, к слову, все же выдавили. Лев после окончания чемпионата покидает команду.

И да - Германия впервые проиграла стартовый матч на Евро.

Но это только начало Евро – 2020. Кто знает, как сложится судьба команд дальше?

В среду 16 июня на Евро-2020 играют две команды: Россия - Финляндия (группа B), Турция и Уэльс (группа A).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Финляндия – Россия: победа Финляндии – 6.10, победа России – 1.69, ничья – 3.70.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Турция – Уэльс: победа Турции – 2.46, победа Уэльса – 3.35, ничья – 3.15.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!