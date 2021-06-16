COVID-19 может вызывать острый аппендицит у детей

Причиной этого может быть как большая активность иммунной системы, так и ухудшение состояния сосудов после болезни.

Российские ученые предположили, что коронавирусная инфекция повышает вероятность воспаления аппендикса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Причиной этого может быть как большая активность иммунной системы, так и ухудшение состояния сосудов после болезни.

Для этого исследовали несколько десятков детей в возрасте от двух до 18 лет с недавно удаленным аппендиксом. Их поделили на две группы. Во всех образцах ученые нашли признаки острого гнойного аппендицита. При этом в первой группе во всех образцах в ткани аппендикса нашли COVID-19.

Во всех удаленных отростках ученые обнаружили признаки острого гнойного аппендицита. При этом в тканях детей из первой группы нашли SARS-CoV-2. В сравнении с контрольной группой у детей с коронавирусом в полтора раза был повышен уровень фермента АПФ-2. Именно этот фермент отвечает за проникновение ковида в организм.

Картинки гистологических срезов образцов из первой и контрольной группы были почти одинаковы. Однако в составе тканей, в частности, отличалось соотношение особых групп лимфоцитов. Полученные для первой группы результаты говорили о том, что аппендицит начался из-за общего провоспалительного состояния организма - цитирует издание научного сотрудника центра "Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения" Сеченовского университета Павла Никитина.

По его словам, иммунитет остается гиперактивным еще некоторое время после выздоравлениия от COVID-19. Как следствие – повышается риск развития аппендицита. У детей может развиваться СOVID-19-ассоциированный аппендицит.

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