Европейская страна объявила об окончании эпидемии COVID-19

Словения объявил о формальном окончании эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране с 16 июня.

Глава Минздрава Словении Янез Поклукар объявил о формальном окончании эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране с 16 июня, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ведомства, опубликовавшего соответствующее видеообращение Поклукара.

С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации, — сказал он.

По данным ведомства, за последние сутки в европейской стране было выявлено 112 случаев заражения COVID-19, также было зарегистрировано две смерти от инфекции. В госпиталях находится 122 пациента, 40 из которых — в отделениях интенсивной терапии. Один компонент вакцины получили более 769 тысяч человек, а свыше 551 тысячи — полностью провакцинировались. Всего же население Словении насчитывает два миллиона человек.

Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации, — отметил глава минздрава Янеза Поклукара.

В Словении по-прежнему сохраняется требование носить маски в помещении, соблюдать социальную дистанцию, не допускать превышения допустимого числа людей в помещении.

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