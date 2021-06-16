Ученые нашли токсичные вещества в косметике ведущих брендов

Среди брендов, продукцию которых проверили ученые, были L'Oréal, Estée Lauder, Clinique, Essence, Huda Beauty, Lancome, NYX, Too Faced, MAC, Maybelline, NARS и другие.

Ученые из США проверили более 200 косметических средств ряда ведущих брендов на потенциально токсичные вещества, которые связывают с рядом серьезных заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Половина косметических средств ведущих брендов имеет высокий уровень содержания пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) - потенциально токсичного класса химических компонентов, с которым связан ряд серьезных заболеваний. Об этом стало известно после публикации в журнале Environmental Science & Technology Letters результатов исследований сотрудников университета Нотр-Дам в американском штате Индиана.

Ученые проверили более 200 видов косметики, в том числе консилеры, тональные кремы, а также средства для глаз, бровей и губ. В ходе исследований выяснилось, что 56% тональных кремов, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, который указывает на использование PFAS-веществ.

Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей, - подчеркнул профессор физики Грэм Писли, который принимал участие в исследовании.

По словам ученого, оценить масштабы использования некачественной косметической продукции тяжело, поскольку в США и Канаде отсутствуют строгие требования к маркировке товаров. Профессор подчеркнул, что компоненты PFAS нередко используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств.

Некоторые вещества из класса PFAS медики связывают с раком почек и яичек, а также гипертонией, заболеваниями щитовидки, недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей.

Среди брендов, продукцию которых проверили ученые, были L'Oréal, Estée Lauder, Clinique, Essence, Huda Beauty, Lancome, NYX, Too Faced, MAC, Maybelline, NARS и другие.

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