Всемирный банк исключил Туркменистан из отчета из-за недостоверных данных

Организации, опираясь в своих отчетах на данные туркменского правительства, публиковали цифры, не отражающие реального положения дел в Туркменистане.

Всемирный банк исключил Туркменистан из отчета о глобальных экономических перспективах из-за отсутствия достоверной статистики, сообщает zakon.kz со ссылкой на TheInsider.

Из-за отсутствия надежных качественных данных Всемирный банк в настоящее время не публикует экономические данные, данные о доходах или развитии по Туркменистану и Венесуэле. Туркменистан и Венесуэла отделены от макроэкономических агрегатов, – говорится в отчете.

Международный валютный фонд в апреле отказался использовать официальные данные Туркменистана для доклада "Перспективы роста мировой экономики" за 2020 год. МВФ указал, что рост валового внутреннего продукта в Туркменистане составил 0,8 процента, тогда как по данным туркменского правительства эта цифра составляет 5,9 процента.

Профессор Университета Глазго, эксперт по вопросам Центральной Азии Лука Анчески говорил, что Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Всемирный банк и другие организации, опираясь в своих отчетах на данные туркменского правительства, публиковали цифры, не отражающие реального положения дел в Туркменистане.

Туркмения на протяжении нескольких лет испытывает масштабный экономический кризис, в связи с чем международные финансовые организации неоднократно рекомендовали правительству страны пересмотреть свою экономическую политику и обратить внимание на проблемы, связанные с завышением курса национальной валюты.

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